İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen 28 yaşındaki Portekizli futbolcu Diogo Jota, bu sabah erken saatlerde Zamora eyaletinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
Kaza, Sanabria'nın Zamora bölgesi yakınlarında, A-52'nin 65. kilometresinde meydana geldi. 26 yaşındaki kardeşi André ile birlikte seyahat eden Jota'nın arabası yoldan çıkarak alev aldı.
Olaya tanık olanların iddiasına göre araç alevler içinde kaldı.
Diogo Jota, Rute Cardoso ile 22 Haziran 2025'te dünyaevine girmişti.
• 22 de Junho de 2025 • Sim, para sempre ♾️ pic.twitter.com/pZvQwKADgd— Diogo Jota (@DiogoJota18) June 28, 2025