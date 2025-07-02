FIFA Dünya Kulüpler Dünya Kupası Son 16 Turu maçında Borussia Dortmund, Monterrey'i 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Atlanta'da oynanan mücadelede Alman ekibinin gollerini Serhou Guirassy kaydederken iki golün asistini de genç yıldız Karim Adeyemi yaptı.

Meksika temsilcisi Monterrey'in tek golü ise German Bertarame'den geldi.

Bu sonuçla Borussia Dortmund çeyrek finale yükselerek temsilcimiz Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid'e rakip oldu.

Mücadele 5 Temmuz Cumartesi günü TSİ 23.00'da oynanacak.