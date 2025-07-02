Avrupa Kadınlar Şampiyonası A Grubu ilk maçında İzlanda ile Finlandiya karşı karşıya gelecek. Açılış maçında 3 puan alarak turnuvaya moralli başlamayı hedefleyen takımlar, kritik karşılaşmada etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. İsviçre ve Norveç'in de yer aldığı grupta çıkmanın hesaplarını yapan İzlanda ve Finlandiya, zorlu maçta hata yapmak istemiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, futbolseverler İzlanda-Finlandiya maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, İzlanda-Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İZLANDA-FİNLANDİYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Avrupa Kadınlar Şampiyonası A Grubu'nda oynanacak İzlanda-Finlandiya maçı 2 Temmuz Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
İZLANDA-FİNLANDİYA MAÇI CANLI İZLE