Avrupa Kadınlar Şampiyonası İzlanda-Finlandiya maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa Kadınlar Şampiyonası A Grubu'nda heyecan dolu bir başlangıç yaşanıyor. İlk maçta İzlanda ile Finlandiya sahne alacak. Turnuvaya güçlü bir giriş yapmayı hedefleyen iki ekip de, İsviçre ve Norveç'in bulunduğu zorlu grupta puan kaybı yaşamamak için sahaya çıkacak. Açılış karşılaşmasında hangi takımın üstünlük kuracağı büyük merak konusu olurken, futbolseverler maçın detaylarını şimdiden araştırmaya başladı. Peki, İzlanda-Finlandiya maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 02.07.2025- 11:43