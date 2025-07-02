Avrupa Kadınlar Şampiyonası İsviçre-Norveç maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa Kadınlar Şampiyonası A Grubu'nda heyecan dolu bir başlangıç yaşanıyor. İlk maçta İsviçre ile Norveç sahne alacak. Turnuvaya güçlü bir giriş yapmayı hedefleyen iki ekip de, İzlanda ve Finlandiya'nın bulunduğu zorlu grupta puan kaybı yaşamamak için sahaya çıkacak. Açılış karşılaşmasında hangi takımın üstünlük kuracağı büyük merak konusu olurken, futbolseverler maçın detaylarını şimdiden araştırmaya başladı. Peki, İsviçre-Norveç maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 02.07.2025- 12:42