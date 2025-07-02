Avrupa Kadınlar Şampiyonası A Grubu ilk maçında İsviçre ile Norveç karşı karşıya gelecek. Açılış maçında 3 puan alarak turnuvaya moralli başlamayı hedefleyen takımlar, kritik karşılaşmada etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. İzlanda ve Finlandiya'nın da yer aldığı grupta çıkmanın hesaplarını yapan İsviçre ve Norveç, zorlu maçta hata yapmak istemiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, futbolseverler İsviçre-Norveç maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, İsviçre-Norveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İSVİÇRE-NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Avrupa Kadınlar Şampiyonası A Grubu'nda oynanacak İsviçre-Norveç maçı 2 Temmuz Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
İSVİÇRE-NORVEÇ MAÇI CANLI İZLE