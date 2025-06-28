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FIFA Kulüpler Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ediyor. Son 16 turunda iki Brezilya ekibi Palmeiras ile Botafogo karşı karşıya gelecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. François Letexier'in düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Palmeiras - Botafogo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Palmeiras - Botafogo MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Palmeiras - Botafogo maçı 28 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Palmeiras - Botafogo MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Palmeiras: Weverton; Rocha, Gomez, Fuchs, Piquerez; Rios, Moreno; Estevao, Veiga, Torres; Roque.
Botafogo: John; Vitinho, Cunha, Barboza, Telles; Gregore, Allan, Freitas; Artur, Jesus, Savarino.
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