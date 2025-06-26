Al-Nassr'daki kontratının sona yaklaşması ile yeni bir macera sinyali veren Cristiano Ronaldo ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan Pro Lig ekibi, Portekizli yıldız ile yola devam edeceğini açıkladı.

Al-Nassr, dünyaca ünlü santrforun kontratının uzatıldığını "Tarihi zaferin lideriyle hikaye devam ediyor..." notu düştüğü paylaşım ile duyurdu.

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