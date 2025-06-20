FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu'nda Flamengo ile Chelsea karşı karşıya geldi.
Brezilya ekibi, rakibini 3-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Flamengo'ya galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Bruno Henrique, 65. dakikada Danilo ve 83. dakikada Wallace Yan kaydetti. İngiliz temsilcisinin 13. dakikada Pedro Neto ile bulduğu gol, mağlubiyete engel olamadı.
Öte yandan Chelsea'de Nicolas Jackson, mücadelenin 68. dakikasında direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Flamengo bu sonuçla 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükseltti. Gruptaki ilk yenilgisini alan Chelsea ise 3 puanda kaldı.