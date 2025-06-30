A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yeni sözleşme için imzalar atıldı. İtalyan çalıştırıcı, kendisi için düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takım'da Teknik Direktör Vincenzo Montella ile yeni sözleşme için imzalar atıldı.

Tecrübeli teknik adamın kendisi için düzenlenen basın toplantısındaki açıklamalarını haberimizde derledik.

Montella'nın basın toplantısında ilk olarak TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu söz aldı. Hacıosmanoğlu açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;

"MONTELLA ÇOK GÜZEL BİR KOLEJ HAVASI KURDU"

Vincenzo Montella çok güzel bir kolej havası kurdu. Çocuklar onu çok seviyor. Geldiğimiz günden beri ilişkilerimiz gayet iyi. Her konuda anlaşabiliyoruz. Bazen hocamız kamuoyu tarafından eleştiri alıyor. Peygamberlerin bile kusurları vardı, kusursuz insan yok. Gelişme açık olmaz lazım, hocamız da açık. 'Forvetsiz oynuyor' diyorlar, ben de 'Boyum uzun, beni oynatabilirsin' diyorum."

"TARİHİN EN AHLAKLI KADROSU"

"Tarihin en ahlaklı kadrosu. Önümüzde çok önemli maçlar var. ABD'de provayı yaptık. 2026 Dünya Kupası'nda hocamızın, oyuncu kardeşlerimizin katkısı, yönetimin çabası ile gideceğiz. Sizlerin de destek olmasını rica ediyorum. 2002'den beri Dünya Kupası'na gidemiyoruz, inşallah 2026'da ABD'de oluruz. Türkiye'yi ve Müslüman alemini inşallah sevindirecek sonuçlar alırız."

İŞTE MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI:

"YENİ SÖZLEŞME İÇİN MUTLUYUM"

"Çok duygulandım, yeni sözleşme için mutluyum. 21 Eylül'de başladım, çok özel bir gün. 21 Eylül babamın doğum günü. Çok özel bir günde bu görevi aldım. Başkana ve yönetime teşekkür ederim. Başkan ile karakterlerimizin ne kadar benzer olduğunu gördüm. Perde arkasında çok çalışarak icraat yaptığını gördüm. İbrahim Başkan artık bir dostum ve kendisini arkadaşım olarak görüyorum. Benimle aynı düşünüyor. Size inanan pozitif insanlar etrafınızdaysa, her şey daha kolay oluyor."

"FUTBOLCULARIMIZ BİZİ GURURLANDIRDI"

"Futbolcularımıza teşekkür etmek isterim. Geldiğimiz ilk günden beri aile ortamı kurmamıza çok yardımcı oldular. Sahada yürekli mücadele ettiler ve bizi gururlandırdılar. Hep birlikte başardık. Birçok ilke imza attık, doğru değerlere sahip olan insanlarla yürüdüğümüz için hepsini başarabildik."

"SELÇUK ŞAHİN'E BAŞARILAR DİLERİM"

"Teknik ekibimize de teşekkür etmek isterim. TFF'deki bütün çalışanlara da emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Herkes fedakarlık içerisinde çalıştı. Selçuk Şahin'e teşekkür ederim, ona başarılar dilerim. Bize sonsuz katkıda bulundu. Selçuk Şahin için yerine yönetim isim önerdi. Ayrıca bana seçim yapmak için özgürlük de verdiler. En iyisini yapmak için uğraşacağım."

"KAFAMIZ DÜNYA KUPASI'NDA"

"689 maçı statlardan seyrettik, ekibimle bu çalışmaları yürütürken, birçok ilke imza attık. Bu fırsatları bize sundular. 16 sene Avrupa Şampiyonası'na gittik, gruptan lider çıktık. Almanya'ya karşı 72 yıl sonra kendi topraklarında kazandık. Bu sunulan imkanlarla oldu. Şimdi kafamız Dünya Kupası'nda. İspanya güçlü bir takım ama Gürcistan gelişiyor ve Portekiz'i yendiler. Bulgaristan gelişiyor. Kafamız orada ve bütün hayallerimize ulaşmak istiyoruz."

"KASIM AYINA KADAR RİCAM..."

"Haksız eleştirilerden etkilenmiyorum. Sizden Kasım ayına kadar ricam, yapıcı eleştirilerde bulunalım. Pozitif durumu bozmayalım. 23 yıldır Dünya Kupası'na gidememek beni üzüyor. Nasıl olur da Türk Milli Takımı bu kadar uzun süre Dünya Kupası'na gidemez? Sizden ricam birlik olmamız. Milli Takım hocası olarak bu projeye devam edebilmek hayalimdi, sizler burada olduğunu için teşekkür ederim."

"TÜRK FUTBOLUNDA ÇOK FAZLA YETENEK VAR"

"Türk futbolunda çok fazla yetenek var ama zaman zaman en iyi şekilde kullanmadığımızı gördüm. Geçmişi tamamıyla bilemem. Son dört seneye baktığımda, çok fazla yetenek olduğunu söyleyebilirim ve bu geliştirilebilir. Futbolcularla alakalı sabırlı olmalıyız."

"MİLLİ TAKIMDA SÖZLEŞMESİ UZATILAN İLK İSİM OLDUĞUMU YENİ ÖĞRENDİM"

İbrahim Hacıosmanoğlu: Hocamızın sözleşmesi vardı ama ona rağmen 2 yıl uzattık.

Vincenzo Montella: Ben de yabancı bir teknik adam olarak Milli Takım'da sözleşmesi uzatılan ilk isim olduğumu bugün öğrendim. Beni çok mutlu etti. Belki de gerçekten Türk kanına sahip olduğuma bir kanıt olarak bu bilgiyi kullanabilirim.

"İYİ FUTBOLCULAR HER POZİSYONDA OYNAR"

"Arda Güler, Carlo Ancelotti gitmeden de oynamaya başladı. İyi futbolcular her pozisyonda oynar. Her hocanın kendine ait düşünceleri olabiliyor."

"HAKAN'IN GELECEĞİ HAKKINDA BEN KARAR VEREMEM"

"Hakan Çalhanoğlu'nun kariyeri başarılarla dolu. Milli Takım'a bağlılığını tartışmıyorum bile, inanılmaz bir tutkuyla bağlı. Geleceği hakkında ben karar veremem. Futbolcuların mutlu olması benim için önemli. Fazlasıyla maç oynamalarını istiyorum."

"TÜRK VATANDAŞI OLMAYI ÇOK İSTERİM"

"Türk vatandaşı olmak isterim, çok isterim hem de. Türkçe öğrenmem gerektiğini de biliyorum. Ancak yanımda dikkatli olun, Türkçe anlamaya başladım. (gülerek)"