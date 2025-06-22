FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu ikinci maçında Real Madrid ile Pachuca karşı karşıya gelecek. Xabi Alonso yönetiminde kupanın sahibi olmayı amaçlayan İspanyol devi, ilk maçında Al Hilal ile 1-1 berabere kaldı. Meksika temsilcisi karşısında çıkış arayan Real Madrid, kritik mücadelede hata yapmak istemiyor. Karşılaşmada Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Real Madrid-Pachuca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
REAL MADRID-PACHUCA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Real Madrid-Pachuca FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu ikinci maçı 22 Ağustos Pazar günü saat 22.00'de başlayacak.
REAL MADRID-PACHUCA MAÇI HANGİ KANALDA?
Bank of America Stadyumu'nda oynanacak Real Madrid-Pachuca maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
REAL MADRID-PACHUCA MAÇI CANLI İZLE
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
FIFA Kulüpler Dünya Kupası ilk maçında Al Hilal karşısında ikinci yarının başında oyuna giren Arda Güler, etkili performansıyla futbolseverlerden tam not almıştı. Xabi Alonso'nun teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından daha fazla süre alması beklenen Arda Güler'in Pachuca ile oynanacak maçta da forma giyeceği tahmin ediliyor.
MUHTEMEL 11'LER
Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen, F. Garcia, Valverde, Tchouameni, Bellingham, Rodrygo, Garcia, Vinicius
Pachuca:Moreno, Rodriguez, Bauermann, Pereira, Gonzalez, Montiel, Pedraza, Palavecino, Dominguez, Rondon, Kenedy
7 İSİM EKSİK
Pachuca maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Real Madrid'de 7 futbolcunun tedavisi devam ediyor. Alaba, Camavinga, Endrick, Dani Carvajal, Rudiger ve Militao'nun kritik maçta süre alması beklenmezken, Kylian Mbappe'nin ise oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.