Real Madrid-Pachuca maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu’nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Grubun ikinci karşılaşmasında turnuvanın favorilerinden Real Madrid, Meksika temsilcisi Pachuca ile kozlarını paylaşacak. İlk maçında Al Hilal ile sahadan beraberlikle ayrılan İspanyol devi, bu kez 3 puanı hanesine yazdırmak için sahaya çıkıyor. Teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde yeni bir oyun anlayışı inşa eden Madrid temsilcisi, Pachuca karşısında hem galibiyet hem de oyun üstünlüğünü hedefliyor. Karşılaşmanın en çok merak edilen detaylarından biri ise hiç kuşkusuz genç yetenek Arda Güler’in sahada olup olmayacağı. Peki, Real Madrid-Pachuca maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 22.06.2025- 10:49