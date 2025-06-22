Juventus-Wydad Casablanca maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu ikinci hafta maçında İtalyan devi Juventus, Fas temsilcisi Wydad Casablanca ile kozlarını paylaşacak. Teknik direktör Igor Tudor önderliğinde turnuvaya fırtına gibi başlayan Juventus, ilk maçında elde ettiği 5-0’lık farklı galibiyetin ardından gözünü bir galibiyete daha dikmiş durumda. Öte yandan ilk maçında Manchester City’ye mağlup olan Wydad Casablanca, bu zorlu randevuda hem dirençli bir futbol sergilemek hem de turnuvadaki ilk puan ya da puanlarını almak istiyor. Peki, Juventus-Wydad Casablanca maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 22.06.2025- 09:04