FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında Juventus ile Wydad Casablanca karşı karşıya gelecek. Igor Tudor ile yeni sezona devam etme kararı alan İtalya temsilcisi, turnuvadaki ilk maçında Al Ain'i 5-0 mağlup etti. Etlili başlangıcın ardından grupta zirvede yer almayı hedefleyen Juventus, Fas ekibi karşısında hata yapmak istemiyor. Kritik maçta Kenan Yıldız'ın ilk 11'de başlayıp başlamayacağı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Turnuvaya 2-0'lık Manchester City mağlubiyetiyle başlayan Wydad Casablanca'da güçlü rakibi karşısında 3 puan almanın yollarını arayacak. Peki, Juventus-Wydad Casablanca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
JUVENTUS-WYDAD CASABLANCA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Juventus-Wydad Casablanca FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu ikinci maçı 22 Haziran Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.
JUVENTUS-WYDAD CASABLANCA MAÇI HANGİ KANALDA?
Lincoln Financial Field Stadyumu'nda oynanacak Juventus-Wydad Casablanca maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
JUVENTUS-WYDAD CASABLANCA MAÇI CANLI İZLE
JUVENTUS-WYDAD CASABLANCA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Gonzalez, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Kenan Yıldız; Kolo Muani
Wydad Casablanca: Benabid; Moufi, Meijers, Boutouil, Ferreira, Moufid; Amrabat, Malsa, El Moubarik, Lorch; Rayhi