FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Brezilya ekibi Fluminense ile Güney Kore ekibi Ulsan karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısını Ulsan 2-1 önde kapatsa da, ikinci yarıda bulduğu gollerle Fluminense 4-2 galip geldi. Brezilya ekibine galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Jhon Arias, 66. dakikada Nonato, 83. dakikada Juan Freytes ve 90+2. dakikada Keno kaydetti. Kore temsilcinin gollerini ise 37. dakikada Jin Hyun-Lee ve 45+3. dakikada Won-Sang Um kaydetti.

Grupta puanını 4'e çıkaran Fluminense ilk sıraya yükselirken, henüz puanla tanışamayan Ulsan gruptan çıkma şansını kaybetti.