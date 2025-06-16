Romanya U19-İspanya U19 maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa U19 Şampiyonası A Grubu’nda ikinci hafta maçları büyük bir heyecana sahne olacak. Bu haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri, Romanya ile İspanya U19 milli takımlarını karşı karşıya getirecek. Turnuvaya galibiyetle başlayan iki ekip de bu önemli maçta zirveye bir adım daha yaklaşmanın peşinde olacak. İlk hafta gösterdikleri etkileyici performansla dikkat çeken Romanya ve İspanya, grup liderliği yolunda kritik bir mücadeleye çıkıyor. Favori olarak gösterilen İspanya, sahada hata yapmadan yoluna devam etmek isterken; Romanya cephesi, güçlü rakibi karşısında sergileyeceği dirençle sürpriz yapmayı hedefliyor. Peki, Romanya U19-İspanya U19 maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.06.2025- 13:09