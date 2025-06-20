FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Benfica-Auckland maçının 61. dakikasında oyundan alınan Orkun Kökçü, teknik direktör Bruno Lage'ye tepki gösterdi.
İlk yarı 1-0 Benfica üstünlüğüyle sona erdi. Benfica - Auckland karşılaşmasının ikinci yarısı, yağmur ve fırtına nedeniyle başlayamadı.
Yaklaşık 3 saatlik beklemenin ardından maçın ikinci yarısında düdük çaldı.
Benfica forması giyen Orkun Kökçü, Auckland City maçında 62. dakikada oyundan çıktığı sırada teknik direktör Bruno Lage'ye tepki gösterdi. Aynı anda oyundan alınan Kerem Aktürkoğlu, milli futbolcuyu sakinleştirmeye çalıştı.
🤬 | Séquence incroyable ! Explication musclée entre Orkun Kökçü, mécontent de sortir, et son entraîneur Bruno Lage ! 😮⚡ Suivez la rencontre @SLBenfica 🆚 @AucklandCity_FC gratuitement ici : https://t.co/kAQFrmIwIx ! 👈#FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/SJja9CDbjh— DAZN France (@DAZN_FR) June 20, 2025