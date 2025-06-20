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F.Bahçe Lazio ile hazırlık maçı yapacak F.Bahçe Lazio ile hazırlık maçı yapacak 20:15
G.Saray'ın yaz hazırlık maçları belli oldu! G.Saray'ın yaz hazırlık maçları belli oldu! 19:48
Thiam Fenerbahçe'nin transferini açıkladı! Thiam Fenerbahçe'nin transferini açıkladı! 19:38
Galatasaray'ın Hakan teklifi ortaya çıktı! Galatasaray'ın Hakan teklifi ortaya çıktı! 18:32
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Trabzonspor transferi resmen açıkladı Trabzonspor transferi resmen açıkladı 17:14
Dusan Vlahovic'in transfer kararı! Dusan Vlahovic'in transfer kararı! 15:56
Trabzonspor'da hedef Danjuma! Trabzonspor'da hedef Danjuma! 15:01
G.Saray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası basılıyor G.Saray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası basılıyor 14:47
Derrick Köhn'e sürpriz talip! Derrick Köhn'e sürpriz talip! 14:25
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