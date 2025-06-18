İngiltere Premier Lig'de 2025-2026 sezonu fikstürü belli oldu. Son şampiyon Liverpool, ilk hafta Bournemouth ile evinde karşılaşacak.

Premier Lig'de 2025-2026 sezonu fikstürü yayınlandı ve oynanacak toplam 380 maçın takvimi belli oldu. Geçtiğimiz sezonda şampiyonluk ipini göğüsleyen Liverpool sahasında Bournemouth ile açılış maçını oynayacak. Manchester City ise deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacak. Sezonu 2. tamamlayan Arsenal ise Old Trafford'da Manchester United ile mücadele edecek.

İŞTE İLK HAFTANIN PROGRAMI:

Man Utd - Arsenal

Liverpool - Bournemouth

Wolves - Man City

Chelsea - Crystal Palace

Aston Villa - Newcastle

Brighton - Fulham

Leeds - Everton

Nottingham - Brentford

Sunderland - West Ham

Tottenham - Burnley