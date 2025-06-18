İngiltere Premier Lig'de 2025-2026 sezonu fikstürü belli oldu. Son şampiyon Liverpool, ilk hafta Bournemouth ile evinde karşılaşacak.
Premier Lig'de 2025-2026 sezonu fikstürü yayınlandı ve oynanacak toplam 380 maçın takvimi belli oldu. Geçtiğimiz sezonda şampiyonluk ipini göğüsleyen Liverpool sahasında Bournemouth ile açılış maçını oynayacak. Manchester City ise deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacak. Sezonu 2. tamamlayan Arsenal ise Old Trafford'da Manchester United ile mücadele edecek.
İŞTE İLK HAFTANIN PROGRAMI:
Man Utd - Arsenal
Liverpool - Bournemouth
Wolves - Man City
Chelsea - Crystal Palace
Aston Villa - Newcastle
Brighton - Fulham
Leeds - Everton
Nottingham - Brentford
Sunderland - West Ham
Tottenham - Burnley