Chelsea-Los Angeles FC maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Chelsea ile Los Angeles FC karşı karşıya gelecek. Son Konferans Ligi Şampiyonu olarak turnuvaya katılan İngiliz ekibi, Amerika temsilcisi karşısında hata yapmak istemiyor. Flamengo ve ES Tunis'in de yer aldığı grupta zirveyi hedefleyen Maviler, güçlü rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Enzo Maresca'nın hangi isimleri ilk 11'de tercih edeceği merak edilirken, futbolseverler Chelsea-Los Angeles FC maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Chelsea-Los Angeles FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
CHELSEA-LOS ANGELES FC MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Chelsea-Los Angeles FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu ilk maçı 16 Haziran Pazartesi günü saat 22.00'de başlayacak.
CHELSEA-LOS ANGELES FC MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanacak Chelsea-Los Angeles FC maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
CHELSEA-LOS ANGELES FC MAÇI CANLI İZLE
MUHTEMEL 11'LER
Chelsea: Jorgensen, Acheampong, Badiashile, Adarabioyo, Cucurella, Gusto, Dewsbury-Hall, Sarr, Essugo, Delap, George
Los Angeles FC: Lloris, Segura, Marlon, Palencia, Hollingshead, Igor Jesus, Delgado, Tillman, Dilrosun, Bouanga, Ebobisse