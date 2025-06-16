Chelsea-Los Angeles FC maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu heyecanı, Chelsea ile Los Angeles FC arasında oynanacak ilk maçla başlıyor. Teknik direktör Enzo Maresca yönetiminde Konferans Ligi zaferi yaşayan Londra temsilcisi, bu turnuvada da iddiasını ortaya koymak istiyor. Maviler, grubun açılış maçında ABD ekibi karşısında galibiyetle başlamak ve üç puanı hanesine yazdırmak amacında. Rakibi karşısında dikkatli bir oyun planı hedefleyen Chelsea, Flamengo ve Es Tunis'in de bulunduğu zorlu grupta üst tura yükselme şansını artırmak istiyor. Peki, Chelsea-Los Angeles FC maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.06.2025- 10:21