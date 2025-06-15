PSG-Atletico Madrid maçı ne zaman ve saat kaçta? FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçı hangi kanalda?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu, dev bir karşılaşmayla sahne alıyor. Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain, İspanyol futbolunun mücadeleci ekibi Atletico Madrid ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Avrupa'nın iki güçlü kulübü arasında oynanacak bu zorlu mücadele, futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmalar arasında şimdiden zirveye yerleşmiş durumda. Peki, PSG-Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu ilk maçında PSG ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Luis Enrique'nin öğrencileri ile Diego Simeone yönetimindeki İspanyol ekibinin mücadelesi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Özellikle, PSG-Atletico Madrid maçı canlı yayın bilgileri araştırılmaya devam ediliyor. Peki, PSG-Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

PSG-ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

PSG-Atletico Madrid FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu ilk maçı 15 Haziran Pazar günü saat 22.00'de başlayacak.

PSG-ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Rose Bowl Stadyumu'nda oynanacak PSG-Atletico Madrid maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PSG-ATLETICO MADRID MAÇI CANLI İZLE

ŞAMPİYON SAHAYA ÇIKIYOR

2024-2025 sezonuna damga vuran ve son Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak FIFA Kulüpler Dünya Kupası turnuvasına katılacak PSG, ilk maçında Atletico Madrid ile kozlarını paylaşacak. Luis Enrique yönetiminde bu organizasyonda da başarılı olmayı hedefleyen Fransız temsilcisi, İspanyol ekibine karşı etkili bir performans ortaya koymayı amaçlıyor.

Güçlü rakibine karşı hata yapmak istemeyen Diego Simeone'nin öğrencileri ise puan ya da puanlarla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

4. RANDEVU

Tarihleri boyunca 3 defa karşı karşıya gelen PSG ile Atletico Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 4. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 1 karşılaşmayı Fransa temsilcisi kazanırken, 1 mücadeleyi de İspanyol ekibi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

PSG'DE İKİ FUTBOLCUNUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Atletico Madrid ile oynanacak FIFA Kulüpler Dünya Kupası karşılaşması öncesi hazırlıklarını tamamlayan PSG'de iki futbolcunun tedavisi devam ediyor. Diz sakatlığı geçiren Bradley Barcola ile Uyluk sakatlığı yaşayan Ousmane Dembele'nin turnuvanın ilk haftasında forma giymesine zor gözüyle bakılıyor.

MUHTEMEL 11'LER

PSG: Donnarumma, Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi, Neves, Vitinha, Ruiz, Kvaratskhelia, Doue, Ramos

Atletico Madrid: Oblak, Molina, Le Normand, Gimenez, Lenglet, De Paul, Koke, Llorente, Lino, Griezmann, Alvarez