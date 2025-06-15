Bayern Münih-Auckland City maçı ne zaman ve saat kaçta? FIFA Kulüpler Dünya Kupası hangi kanalda?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası heyecanı C Grubu'nda Avrupa’nın köklü temsilcisi Bayern Münih, Okyanusya'nın istikrarlı takımlarından Auckland City ile karşı karşıya geliyor. Alman devinin yüksek tempolu futboluyla Yeni Zelanda ekibinin dirençli oyun anlayışı sahada buluşacak. Karşılaşma öncesi futbolseverlerin gözleri özellikle yıldız oyuncu Leroy Sane’de olacak. Peki, Bayern Münih-Auckland City maçı ne zaman ve saat kaçta? FIFA Kulüpler Dünya Kupası hangi kanalda?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Bayern Münih ile Auckland City karşı karşıya gelecek. Boca Juniors ve Benfica'nın da yer aldığı grupta hata yapmak istemeyen Alman devi, Yeni Zellanda takımına karşı 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Galatasaray ile sözleşme imzalayan, ancak Bayern Münih ile haziran sonunda sözleşmesi biten Leroy Sane'nin kritik maçta oynayıp, oynamayacağı heyecanla bekleniyor. Peki, Bayern Münih-Auckland City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAYERN MUNIH-AUCKLAND CITY MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA

Bayern Münih-Auckland City FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu ilk maçı 15 Haziran Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

BAYERN MUNIH-AUCKLAND CITY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

TQL Stadyumu'nda oynanacak Bayern Münih-Auckland City Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BAYERN MUNIH-AUCKLAND CITY MAÇI CANLI İZLE

LEROY SANE KADRODA OLACAK MI?

Bayern Münih ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Leroy Sane, Alman ekibiyle birlikte FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yer alacak. 15 Haziran-13 Temmuz tarihleri arasında oynanacak turnuvanın belirli bölümünde süre alması beklenen 29 yaşındaki yıldız futbolcu, Bayern Münih ile olan resmi sözleşmesi bittikten sonra takıma veda edecek.

4 FUTBOLCU SAKAT

Vincent Kompany yönetiminde turnuvanın favori takımlarından biri olan Bayern Münih'te 4 futbolcunun tedavisi devam ediyor. FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Auckland City'e karşı oynayacak Alman ekibinde; Alphonso Davies, Hiroki Ito, Jamal Musiala ve Kim Min-jae'nin forma giymesi beklenmiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih: Neuer, Laimer, Tah, Stanisic, Guerreiro, Kimmich, Goretzka, Olise, Gnabry, Coman, Kane

Auckland City: Tracey, Boxall, Den Heijer, Mitchell, Bell, Lobo, Manickum, Ilich, Garriga, Yoo, Bevan