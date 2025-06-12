Almanya U21-Slovenya U21 maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Avrupa U21 Şampiyonası B Grubu'nda Almanya U21 ile Slovenya U21 karşı karşıya gelecek. Turnuvanın favori takımlarından biri olan Panzerler, ilk Avrupa maçında 3 puan almayı amaçlıyor. Güçlü rakibine karşı hata yapmak istemeyen Almanya U21, grup aşamasını lider tamamlayıp final yolculuğunda avantajlı olmanın yollarını arayacak. Zorlu maçta kazanmak için sahaya çıkacak Slovenya ise genç isimleriyle önemli bir başarıya imza atmayı hedefliyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, Almanya U21-Slovenya U21 maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Almanya U21-Slovenya U21 maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ALMANYA U21-SLOVENYA U21 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Avrupa U21 Şampiyonası B Grubu'nda oynanacak Almanya U21-Slovenya U21 maçı 12 Haziran Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma UEFA.tv ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
ALMANYA U21-SLOVENYA U21 MAÇI CANLI İZLE
MUHTEMEL 11'LER
Almanya U21: Atubolu, Collins, Rosenfelder, Arrey-Mbi, Brown, Martel, Reitz, Nebel, Gruda, Knauff, Woltemade
Slovenya U21: Turk, Ilenic, Obric, Golic, Milic, Zeljkovic, Jevsenak, Jovanovic, Seslar, Begic, Cipot