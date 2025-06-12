Almanya U21-Slovenya U21 maçı izle | Almanya U21-Slovenya U21 maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa U21 Şampiyonası B Grubu’nun heyecan dolu ilk mücadelesinde Almanya U21 ile Slovenya U21 kozlarını paylaşacak. Turnuvanın iddialı ekiplerinden biri olarak gösterilen Almanya, güçlü kadrosuyla şampiyonaya etkili bir başlangıç yapmanın planlarını yapıyor. İngiltere ve Çek Cumhuriyeti gibi zorlu rakiplerin de yer aldığı grupta liderliği hedefleyen Panzerler, ilk maçtan itibaren hata yapmadan ilerlemek istiyor. Öte yandan Slovenya U21 ise genç ve dinamik oyuncu kadrosuyla Almanya karşısında sürpriz peşinde olacak. Peki, Almanya U21-Slovenya U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 12.06.2025- 09:44