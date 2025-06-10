İran - Kuzey Kore maçını canlı takip etmek için tıklayın...
2026 Dünya Kupası Elemeleri tüm heyecanıyla devam ediyor. Asya elemeleri 3. Tur A Grubu'nda İran ile Kuzey Kore karşı karşıya gelecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak 2026 FIFA Dünya Kupasına katılmayı hedefliyor. Azadi'de oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki İran - Kuzey Kore maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İRAN - KUZEY KORE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
İran - Kuzey Kore maçı 10 Haziran Salı günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.
İRAN - KUZEY KORE MAÇI MUHTEMEL 11'LER
İran: Beiranvand; Nemati, Khalilzadeh, Aghasi, Hardani; Karimi, Ezatolahi; Mohebi, Hosseinzadeh, Alipourghara; Taremi
Kuzey Kore: Hyok; Sung-Hye, Song, Jang, Ryong II; Paek, Tam, Ro, I Ri; J Ri, Jong