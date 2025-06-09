İtalya-Moldova maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu kez İtalya ile Moldova kozlarını paylaşacak. İlk maçında Norveç karşısında aldığı 3-0’lık mağlubiyetle şok bir başlangıç yapan İtalya, grupta henüz puanla tanışamayan Moldova karşısında moral arıyor. Dünya Kupası hedefinden uzaklaşmak istemeyen gök-mavililer, alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör değişikliğine gidiyor. Tecrübeli çalıştırıcı Luciano Spalletti, bu karşılaşma ile birlikte İtalya Milli Takımı'na veda etmeye hazırlanıyor. Sahada kıyasıya bir rekabetin yaşanması beklenirken, futbolseverler “İtalya–Moldova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorusunun yanıtını arıyor. İşte dev mücadeleye dair tüm merak edilen ayrıntılar…

İtalya-Moldova maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda İtalya ile Moldova karşı karşıya gelecek. Grubu lider tamamlayıp, Dünya Kupası'nda yer almayı hedefleyen İtalya, Norveç karşısında aldığı 3-0'lık mağlubiyetin izlerini silmek istiyor. Oynadığı 2 maçı da kaybeden rakibine karşı hata yapmak istemeyen gök-mavililer, iç saha avantajını kullanarak 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. İtalya, beklenmedik düşüşün ardından Moldova maçı sonrası Teknik Direktör Luciano Spalletti ile yollarını ayıracağını açıkladı. Kritik karşılaşma öncesi sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ederken, futbolseverler İtalya-Moldova maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, İtalya-Moldova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İTALYA-MOLDOVA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda oynanacak İtalya-Moldova maçı 9 Haziran Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak.

İTALYA-MOLDOVA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mapei Stadyumu'nda oynanacak İtalya-Moldova maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Ranieri, Bastoni, Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Udogie, Raspadori, Retegui

Moldova: Avram, Platica, Posmac, Baboglo, Mudrac, Reabciuk, Caimacov, Motpan, Rata, Ionita, Nicolaescu

LUCIANO SPALETTI İLE YOLLAR AYRILIYOR

Napoli'yi 33 yıl aradan sonra şampiyon yapan, bu başarısıyla birlikte İtalya Milli Takımı Teknik Direktörlük görevine getirilen Luciano Spaleti, gök-mavililerin başında son maçına çıkmaya hazırlanıyor. Norveç maçında alınan 3-0'lık mağlubiyet ve 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda İsviçre'ye 2-0 yenilip, turnuvaya veda edilmesi İtalya'da deneyimli çalıştırıcı ile yolların ayrılmasında etkili oldu.

İtalya Milli Takımı'nın başında şu ana kadar 23 maça çıkan Spalletti, bu müsabakalarda 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 yenilgi yaşamıştı.