İtalya-Moldova maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda İtalya ile Moldova karşı karşıya gelecek. Grubu lider tamamlayıp, Dünya Kupası'nda yer almayı hedefleyen İtalya, Norveç karşısında aldığı 3-0'lık mağlubiyetin izlerini silmek istiyor. Oynadığı 2 maçı da kaybeden rakibine karşı hata yapmak istemeyen gök-mavililer, iç saha avantajını kullanarak 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. İtalya, beklenmedik düşüşün ardından Moldova maçı sonrası Teknik Direktör Luciano Spalletti ile yollarını ayıracağını açıkladı. Kritik karşılaşma öncesi sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ederken, futbolseverler İtalya-Moldova maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, İtalya-Moldova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İTALYA-MOLDOVA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda oynanacak İtalya-Moldova maçı 9 Haziran Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak.
İTALYA-MOLDOVA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Mapei Stadyumu'nda oynanacak İtalya-Moldova maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Ranieri, Bastoni, Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Udogie, Raspadori, Retegui
Moldova: Avram, Platica, Posmac, Baboglo, Mudrac, Reabciuk, Caimacov, Motpan, Rata, Ionita, Nicolaescu
LUCIANO SPALETTI İLE YOLLAR AYRILIYOR
Napoli'yi 33 yıl aradan sonra şampiyon yapan, bu başarısıyla birlikte İtalya Milli Takımı Teknik Direktörlük görevine getirilen Luciano Spaleti, gök-mavililerin başında son maçına çıkmaya hazırlanıyor. Norveç maçında alınan 3-0'lık mağlubiyet ve 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda İsviçre'ye 2-0 yenilip, turnuvaya veda edilmesi İtalya'da deneyimli çalıştırıcı ile yolların ayrılmasında etkili oldu.
İtalya Milli Takımı'nın başında şu ana kadar 23 maça çıkan Spalletti, bu müsabakalarda 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 yenilgi yaşamıştı.