UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya'yı mağlup eden Portekiz şampiyon oldu. İşte detaylar...

Almanya'da oynanan UEFA Uluslar Ligi final mücadelesinde Portekiz ile İspanya karşı karşı geldi. Karşılaşmanın normal süresi ve uzatmaları 2-2'lik eşitlikle sonuçlanırken, penaltı atışlarının ardından Portekiz galip gelen taraf oldu.

Karşılaşmada Portekiz'in gollerini 26. dakikada Nuno Mendes ve 61. dakikada Cristiano Ronaldo kaydederken, İspanya'nın golleri 21. dakikada Martin Zubimendi ve 45. dakikada Mikel Oyarzabal'dan geldi.

MORATA PENALTI KAÇIRDI

İspanya'da uzatmaların ikinci yarısında oyuna dahil olan Galatasaraylı futbolcu Alvaro Morata, seri penaltı atışlarında kaleci Diogo Costa'yı geçemedi.