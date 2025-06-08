UEFA Uluslar Ligi üçüncülük maçında Almanya evinde Fransa'yı ağırladı. Stuttgart MHP Arena'da oynanan mücadelede Fransa rakibini 2-0 mağlup ederek Uluslar Ligi'ni üçüncü sırada tamamladı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Kylian Mbappe ve 84. dakikada Mbappe'nin asistinde Michael Olise kaydetti. Finallere ev sahipliği yapan Almanya ise Uluslar Ligi'ni dördüncü sırada tamamladı.
UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyonu belirleyecek final mücadelesi bu akşam saat 22.00'de Portekiz ile İspanya arasında oynanacak.