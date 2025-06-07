Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Letonya, Azerbaycan'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Letonya - Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Letonya - Azerbaycan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Kulüpler hazırlık maçları ile takımdaki futbolcuları hazırlamaya çalışıyor. Letonya ile Azerbaycan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Letonya - Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LETONYA - AZERBAYCAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Letonya - Azerbaycan maçı 7 Haziran Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.