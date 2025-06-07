Avusturya - Romanya maçını canlı takip etmek için tıklayın...
2026 Dünya Kupası Elemeleri tüm heyecanıyla devam ediyor. Avrupa elemeleri kapsamında Avusturya ile Romanya karşı karşıya gelecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak 2026 FIFA Dünya Kupasına katılacak 16 Avrupa takımından biri olmayı hedefliyor. Maurizio Mariani'nin düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Avusturya - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
AVUSTURYA - ROMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Avusturya - Romanya maçı 7 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.
AVUSTURYA - ROMANYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Avusturya: Pentz; Posch, Danso, Lienhart, Mwene; Seiwald, Grillitsch; R. Schmid, Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic
Romanya: Nita; Ratiu, Popescu, Burca, Bancu; R. Marin, M. Marin, Stanciu; Man, Dragus, Coman