Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kenya, Çad'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Kenya - Çad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Kulüpler hazırlık maçları ile takımdaki futbolcuları hazırlamaya çalışıyor. Kenya ile Çad kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Kenya - Çad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KENYA - ÇAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kenya - Çad maçı 7 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.