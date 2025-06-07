Kenya - Çad maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Kulüpler hazırlık maçları ile takımdaki futbolcuları hazırlamaya çalışıyor. Kenya ile Çad kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Kenya - Çad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
KENYA - ÇAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Kenya - Çad maçı 7 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.
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