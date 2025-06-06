UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter'i tarihi farkla yenerek kupaya uzanan PSG ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Dış basında yer alan haberde Paris ekibinin Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler için devreye girdiği aktarıldı.

Özellikle Enrique'nin yaz transfer dönemi listesinde bulunan ve kendinden "Messi'nin veliahtı" olarak söz ettiren Franco Mastantuono'yu Real Madrid'e kaptırmasının ardından İspanyol çalıştırıcı, intikam için kollarını sıvadı. İşte fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin El Nacional'den derlediği o haber...

ÖN PLANA ÇIKMAKTA ZORLANDI

Piyasadaki en heyecan verici transferlerden biri olarak gelmesine rağmen Arda Güler, Carlo Ancelotti yönetiminde ön plana çıkmakta zorlandı. Sakatlıklar, orta sahadaki yoğun rekabet ve teknik direktörün güven eksikliği gibi faktörler nedeniyle sezon boyunca çok az süre alan genç yıldız, oynadığı maçlardaki performansı ile olumlu bir izlenim bırakmaya devam etti.

Real Madrid'in Mastantuono ile anlaşmasının ardından rotasyonda daha da düşmesi beklenen Arda, bu sebepten PSG'nin öncelikli hedeflerinden birisi.

LUIS ENRIQUE ISRARCI

Luis Enrique, PSG yönetiminden Güler'in transferini takip etmesini istedi. Haberde aktarılana göre onu orta ve uzun vadeli projesi için ideal bir oyuncu olarak görüyor. İspanyol çalıştırıcı ayrıca Arda'nın rotasyonlarında kilit bir oyuncu olabileceğine ve şu anda Madrid'de sahip olduğundan daha büyük bir role sahip olabileceğine inanıyor.

Fransız ekibinin satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi edeceği belirtiliyor.

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