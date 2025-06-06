Roma Gasperini'ye emanet!

İtalya'da teknik direktörlük kariyerine yeni bir sayfa ekleyen Gian Piero Gasperini, Roma'nın başına geçti. 2016 yılından bu yana Atalanta'yı çalıştıran tecrübeli teknik adam, Bergamo temsilcisine veda ederek Roma ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Başkent ekibinin düzenlediği imza törenine kulüp efsanesi ve son teknik direktör Claudio Ranieri de katıldı.

Gasperini, Atalanta'nın başında çıktığı 439 maçta 228 galibiyet, 101 beraberlik ve 110 mağlubiyet aldı. 67 yaşındaki çalıştırıcı, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi finalinde Bayer Leverkusen'i mağlup ederek Atalanta'ya tarihindeki ilk Avrupa kupasını kazandırmıştı.