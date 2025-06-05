Rıdvan Yılmaz'ın forma giydiği Rangers, yeni teknik direktörünü resmen açıkladı.

İskoç ekibi, Barry Ferguson'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Russell Martin'in getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada İskoç çalıştırıcıyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Martin imza sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Rangers'ta teknik direktör görevine getirilmek bir ayrıcalıktır. Bu kulübün ne talep ettiğini biliyorum. Burada geçirdiğim süre boyunca, bu kulübün ne kadar özel olduğunu, beklentileri, tutkuyu ve tarihi tattım. Şimdi, geri döndüğümde, taraftarlar, oyuncular ve bu kulübün içindeki herkes için başarıyı geri getirmeye kararlıyım."

Russell Martin son olarak İngiltere'nin Southampton takımını çalıştırmıştı. Genç çalıştırıcı görevinden Aralık 2024'te ayrıldı.