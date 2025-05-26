Elversberg-Heidenheim maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga’da sezonun en kritik karşılaşmalarından biri futbolseverleri bekliyor. Play-out turunda sahne alacak Elversberg ile Heidenheim, kader maçına çıkıyor. Küme düşmeme mücadelesinin verileceği bu zorlu eşleşmede, her iki ekip de telafisi olmayan bu eşleşmede mutlak galibiyet hedefliyor. İlk maçta 2-2 berabere kalan takımlar, rövanş maçında turu geçen taraf olmayı amaçlıyor. Peki, Elversberg-Heidenheim maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 26.05.2025- 10:47