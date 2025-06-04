Portekiz, UEFA Uluslar Ligi yarı final ilk maçında Almanya'yı deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Francisco Conceiçao ve 68. dakikada Cristiano Ronaldo kaydetti.
Ev sahibi ekibin tek golü ise 48. dakikada Florian Wirtz'den geldi.
Bu karşılaşmayla birlikte Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'nde finale çıkan ilk takım oldu.
Portekiz'in finaldeki rakibi ise 5 Haziran Perşembe günü TSİ 22.00'de oynanacak olan İspanya-Fransa maçının galibi olacak.23:50