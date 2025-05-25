Lazio-Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 38. haftasında Lazio sahasında Lecce'yi konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Lazio-Lecce maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lazio-Lecce maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Lazio ile Lecce karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Lazio-Lecce maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LAZIO-LECCE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lazio-Lecce maçı 25 Mayıs Pazar günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LAZIO-LECCE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lazio: Mandas, Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini, Rovella, Guendouzi, Zaccagni, Dia, Isaksen, Castellanos

Lecce: Falcone, Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo, Coulibaly, Kaba, Ramadani, Pierotti, Karlsson, Krstovic

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...