Serie A ekiplerinden Lazio, teknik direktörlük görevine Maurizio Sarri'nin getirildiğini resmen açıkladı. Bu gelişmeyle birlikte, İtalyan teknik adam iki yıl aradan sonra yeniden başkent ekibinin başına geçti.

Lazio tarafından yapılan açıklamada, Sarri'nin dönüşü "restorasyon" olarak nitelendirildi. Ayrıca, deneyimli çalıştırıcının takıma olan bağlılığına vurgu yapıldı. Sarri daha önce 2021-2023 yılları arasında Lazio'yu çalıştırmıştı.