Serie A devi Juventus, Damien Comolli'nin genel müdür olarak 4 Haziran'da göreve başlayacağını duyurdu. Bir dönem Fenerbahçe'de de sportif direktör olarak görev yapan Comolli, son olarak Toulouse'da görev yapıyordu ve Fransız ekibinin Ligue 1'e yükselmesinde ve Fransa Kupası şampiyonluğunda önemli rol oynamıştı.
Juventus'ta Damien Comolli dönemi!
Serie A ekiplerinden Juventus, genel müdürlük görevine bir dönem Fenerbahçe'de de sportif direktörlük yapan Damien Comolli'nin getirildiğini açıkladı.
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Yayın Tarihi: 01.06.2025- 20:29