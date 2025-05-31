Ajax'ta John Heitinga dönemi

Milli futbolcu Ahmetcan Kaplan'ın da formasını giydiği Hollanda Eredivisie ekiplerinden Ajax, teknik direktörlük görevine John Heitinga'nın getirildiğini duyurdu.

Hollanda ekibinin açıklamasında, 41 yaşındaki çalıştırıcıyla ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Futbolculuğu döneminde altyapısından yetiştiği Ajax'ın yanı sıra Atletico Madrid, Everton, Fulham ve Hertha Berlin formalarını giyen Heitinga, 2016'da emekliye ayrılmıştı.

Heitinga, futbol kariyerini sonlandırmasından bu yana West Ham United ve Liverpool'da yardımcı antrenörlüğün yanı sıra Ajax'ın altyapısında çeşitli yaş gruplarındaki takımların antrenörlüğünü üstlenmişti.

Bu sezon Eredivisie'de son 5 haftaya PSV'nin 9 puan önünde lider giren Ajax, üst üste 4 maçta yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluğu rakibine kaptırmıştı.