İspanyol taraftarlar, Polonya'nın Wroclaw kentinde oynanacak final öncesinde Rynek bölgesinde bulunan Pazar Meydanı'na kurulan taraftar bölgesinde toplandı.
Takımlarının Avrupa'da oynayacağı ilk final maçının heyecanını yerinde yaşamak isteyen Real Betis taraftarları; forma, atkı ve bayraklarla alandaki restoranları doldurdu. Günün erken saatlerinde meydana gelen yeşil-beyazlılar, sağanak yağışa rağmen tezahüratlar yaparak maça hazırlandı.
Maç saati yaklaşırken sayısı artan taraftarlar, renkli görüntüler oluşturdu.