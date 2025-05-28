UEFA Konferans Ligi finalinde İngiliz temsilcisi Chelsea ile karşılaşacak İspanyol ekibi Real Betis'in taraftarları, Wroclaw'a adeta akın etti.

İspanyol taraftarlar, Polonya'nın Wroclaw kentinde oynanacak final öncesinde Rynek bölgesinde bulunan Pazar Meydanı'na kurulan taraftar bölgesinde toplandı.

Takımlarının Avrupa'da oynayacağı ilk final maçının heyecanını yerinde yaşamak isteyen Real Betis taraftarları; forma, atkı ve bayraklarla alandaki restoranları doldurdu. Günün erken saatlerinde meydana gelen yeşil-beyazlılar, sağanak yağışa rağmen tezahüratlar yaparak maça hazırlandı.

Maç saati yaklaşırken sayısı artan taraftarlar, renkli görüntüler oluşturdu.