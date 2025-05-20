İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Crystal Palace sahasında Wolverhampton'ı konuk edecek. İki takım da sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Crystal Palace-Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Crystal Palace-Wolverhampton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta maçında Crystal Palace ile Wolverhampton kozlarını paylaşacak. İki takım da mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Crystal Palace-Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CRYSTAL PALACE-WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Crystal Palace-Wolverhampton maçı 20 Mayıs Salı günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

CRYSTAL PALACE-WOLVERHAMPTON MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Crystal Palace: Henderson, Richards, Lacroix, Guehi, Munoz, Hughes, Lerma, Mitchell, Eze, Sarr, Nketiah

Wolverhampton: Sa, Djiga, Agbadou, Gomes, Semedo, Gomes, Andre, Ait Nouri, Munetsi, Cunha, Strand Larsen

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