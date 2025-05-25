Atalanta-Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 38. haftasında Atalanta sahasında Parma'yı konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Atalanta-Parma maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Atalanta ile Parma karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Atalanta-Parma maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATALANTA-PARMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Atalanta-Parma maçı 25 Mayıs Pazar günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

ATALANTA-PARMA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Atalanta: Patricio, Kossounou, Hien, Djimsiti, Palestra, Sulemana, Brescianini, Ruggeri, Maldini, Samardzic, Retegui

Parma: Suzuki, Circati, Leoni, Valenti, Del Prato, Sohm, Keita, Bernabe, Valeri, Bonny, Pellegrino

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