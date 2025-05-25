Jamor Ulusal Stadyumu'ndaki müsabakada milli futbolcu Orkun Kökçü'nün 47. dakikada Benfica'yı öne geçiren golünün asisti de milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.
13. dakikada Benfica lehine olası bir penaltı VAR kararı ile iptal edilirken, 52. dakikada Benfica'nın bir golü yine VAR kararıyla iptal edildi.
90+10. dakikaya 1-0 yenik durumda giren Sporting, Viktor Gyökeres'in 90+11. dakikada penaltı atışından bulduğu gol ile maçı uzatmalara taşımayı başardı.
Uzatmalara iyi başlayan Sporting Lisbon, Danimarkalı forvet Conrad Harder'ın 99. dakikadaki golüyle ilk kez öne geçti.
Portekizli kanat oyuncusu Francisco Trincao, Sporting'e 120+1. dakikada 3-1'i getiren golü attı.
Sporting Lizbon bu skorla kupayı 18. kez kaldırdı.
İşte maçta atılan goller:
🇹🇷 ORKUN KÖKÇÜ'DEN MUAZZAM GOLL! BENFİCA, FİNAL'DE ORKUN'LA ÖNE GEÇİYOR! ASİST KEREM, GOL ORKUN! ⚽ pic.twitter.com/ky3raNGMvK— TRT Spor (@trtspor) May 25, 2025
⚽ Gyökeres, maçın son dakikalarında kazandırdığı penaltıyı gole çeviriyor ve 90+11'de skoru eşitliyor! 🇵🇹 pic.twitter.com/CiwZ6JNl4r— TRT Spor (@trtspor) May 25, 2025
⚽ Sporting finalde Conrad Harder'le geri dönüyor! Sporting, uzatmalarda 2-1 önde! 🇵🇹 pic.twitter.com/utPVgvAVnh— TRT Spor (@trtspor) May 25, 2025