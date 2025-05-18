İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Sevilla sahasında Real Madrid'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Sevilla - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

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İspanya La Liga'da 37. haftada Sevilla ile Real Madrid mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sevilla - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SEVILLA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sevilla - Real Madrid maçı 18 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

SEVILLA - REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sevilla: Nyland; Juanlu, Bade, Gudelj, Carmona; Agoume, Sow; Suso, Lokonga, Lukebakio; A Garcia

Real Madrid: Courtois; Valverde, Tchouameni, Asencio, F Garcia; Guler, Ceballos, Modric, Bellingham; Mbappe, Endrick

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