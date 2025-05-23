Bir dönem Manchester United'a rekor bedelle transfer olan, son olarak AEK Atina forması giyen 29 yaşındaki Fransız futbolcu Anthony Martial, Süper Lig'den takım arıyor. İşte detaylar...

AS Monaco'da gösterdiği genç yaşta gösterdiği performansla 60 milyon Euro'luk bedelle Manchester United'a transfer olan Anthony Martial, Yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle beklentileri karşılayamamıştı. 2024/2025 sezonunu başında AEK Atina'ya transfer olan Fransız golcü iyi bir performans sergilese yaşadığı sakatlıklar istikrarını olumsuz etkiledi. AEK ile 2027 yılına sözleşmesi devam eden Martial ile Yunan kulübü yollarını ayırmayı hedefliyor.

Yunan basının haberine göre, Martial'ın menajeri Süper Lig kulüplerinin kapısını çalarak oyuncunun yeni durağını belirlemeye çalışıyor. Menajeri Philippe Lamboley'in Türk kulüpleriyle temas halinde olduğu ve Türkiye'de takım bulma ihtimallerini araştırdığı ifade edildi.

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2015-2024 yılları arasında Manchester United'da forma giyen Martial, 317 maça çıkarken, 90 gol ve 54 asist kaydetmişti.

2024/2025 sezonunu ise AEK Atina'da geçiren Fransız golcü 22 karşılaşmada 9 gol ve 3 asist kaydetti. Yunanistan Ligi'nde şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Atina ekibi, normal sezonu 53 puanla ikinci sırada tamamlasa da, Şampiyonluk Turu'nda çıktığı 6 maçı da kaybederek büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.