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G.Saray Xhaka'dan vazgeçmiyor! G.Saray Xhaka'dan vazgeçmiyor! 16:15
G.Saray kafilesi yola çıktı G.Saray kafilesi yola çıktı 15:36
Rafa Silva'ya komşu kancası! Rafa Silva'ya komşu kancası! 15:32
G.Saray'ın Göztepe maçı kadrosu belli oldu! G.Saray'ın Göztepe maçı kadrosu belli oldu! 15:14
Skriniar'ın menajerinden dikkat çeken açıklama! Skriniar'ın menajerinden dikkat çeken açıklama! 15:13
Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor mesaisi sürüyor Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor mesaisi sürüyor 14:15
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F.Bahçe'nin Atakaş Hatayspor mesaisi sürüyor F.Bahçe'nin Atakaş Hatayspor mesaisi sürüyor 13:53
Ertuğrul Doğan'dan kaynak müjdesi! Ertuğrul Doğan'dan kaynak müjdesi! 13:33
F.Bahçeli futbolcu için resmi açıklama! F.Bahçeli futbolcu için resmi açıklama! 12:35
Osimhen'den Körfez ekibine yeşil ışık! Osimhen'den Körfez ekibine yeşil ışık! 11:37
G.Saray Bernardo Silva transferine yakın! G.Saray Bernardo Silva transferine yakın! 10:59
Şampiyon Galatasaray Göztepe'ye konuk olacak Şampiyon Galatasaray Göztepe'ye konuk olacak 10:14
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