Monza - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Monza - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 37. haftasında Monza sahasında Empoli'yi konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Monza - Empoli maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 18.05.2025- 11:04