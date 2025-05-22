Heidenheim-Elversberg maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga’da sezonun en kritik karşılaşmalarından biri futbolseverleri bekliyor. Play-out turunda sahne alacak Heidenheim ile Elversberg, kader maçına çıkıyor. Küme düşmeme mücadelesinin verileceği bu zorlu eşleşmede, her iki ekip de telafisi olmayan bu eşleşmede mutlak galibiyet hedefliyor. Heidenheim, sahasında oynayacağı ilk karşılaşmada avantajı eline alarak rahat bir nefes almak istiyor. Diğer yanda, Elversberg ise deplasmanda alacağı pozitif bir skorla moral arıyor. Peki, Heidenheim-Elversberg maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 22.05.2025- 11:55