Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Wahda sahasında Al Hilal'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Wahda-Al Hilal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Wahda-Al Hilal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Wahda ile Al Hilal karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Wahda-Al Hilal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL WAHDA-AL HILAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Wahda-Al Hilal maçı 21 Mayıs Çarşamba günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.