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F.Bahçe'den Kostic kararı! F.Bahçe'den Kostic kararı! 20:05
Fırtına'da Reeder Samsunspor maçının hazırlıkları! Fırtına'da Reeder Samsunspor maçının hazırlıkları! 18:28
Beşiktaş'tan flaş transfer! Beşiktaş'tan flaş transfer! 18:17
Fenerbahçe'de seçim öncesi kritik görüşme! Aziz Yıldırım... Fenerbahçe'de seçim öncesi kritik görüşme! Aziz Yıldırım... 16:45
Rus ekibi Gedson'dan vazgeçmiyor! Rus ekibi Gedson'dan vazgeçmiyor! 16:19
Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor mesaisi sürüyor Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor mesaisi sürüyor 15:53
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Beşiktaş'tan Arroyo ve Ricardo için flaş karar! Beşiktaş'tan Arroyo ve Ricardo için flaş karar! 15:48
G.Saray sağ bekini İtalya'da buldu! G.Saray sağ bekini İtalya'da buldu! 15:45
F.Bahçeli yıldız eski takımına dönüyor! F.Bahçeli yıldız eski takımına dönüyor! 14:05
F.Bahçe'nin Atakaş Hatayspor mesaisi sürüyor F.Bahçe'nin Atakaş Hatayspor mesaisi sürüyor 13:26
G.Saray Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü! G.Saray Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü! 13:17
G.Saray'da Mauro Icardi gelişmesi! G.Saray'da Mauro Icardi gelişmesi! 11:58
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UEFA Avrupa Ligi’ne Yunus Akgün damgası!
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