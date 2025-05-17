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F.Bahçe evinde Eyüp'e karşı! F.Bahçe evinde Eyüp'e karşı! 09:35
Beşiktaş Alanya semalarında! Beşiktaş Alanya semalarında! 09:28
G.Saray şampiyonluk için sahada! G.Saray şampiyonluk için sahada! 09:25
F.Bahçe'nin eski aşkı alevlendi! F.Bahçe'nin eski aşkı alevlendi! 09:21
G.Saray'a bir Danimarkalı daha! 3 önemli Avrupa kulübü de devrede G.Saray'a bir Danimarkalı daha! 3 önemli Avrupa kulübü de devrede 09:01
Fenerbahçe'ye dinamo orta saha! 5 takım daha devrede Fenerbahçe'ye dinamo orta saha! 5 takım daha devrede 00:46
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Fenerbahçe'den ezeli rakibe transfer çalımı! Fenerbahçe'den ezeli rakibe transfer çalımı! 21:53
Beşiktaş'ta rota Belçikalı golcü! Beşiktaş'ta rota Belçikalı golcü! 21:36
Trabzonspor'da Kramer sesleri! Trabzonspor'da Kramer sesleri! 21:30
Galatasaray'ın Osimhen formülü ortaya çıktı! Galatasaray'ın Osimhen formülü ortaya çıktı! 21:27
Galatasaray'a Sane piyangosu! Menajeri devreye girdi Galatasaray'a Sane piyangosu! Menajeri devreye girdi 21:27
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