Almanya Bundesliga'nın 34. haftasında Borussia Dortmund sahasında Holstein Kiel'i konuk edecek. İki takımın da kazanmak istediği maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Borussia Dortmund - Holstein Kiel maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Borussia Dortmund - Holstein Kiel maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Borussia Dortmund ile Holstein Kiel kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Dortmund - Holstein Kiel maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BORUSSIA DORTMUND - HOLSTEIN KIEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund - Holstein Kiel maçı 17 Mayıs Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BORUSSIA DORTMUND - HOLSTEIN KIEL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Borussia Dortmund: Kobel; Sule, Anton, Bensebaini; Ryerson, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Brandt, Adeyemi; Guirassy

Holstein Kiel: Dahne; Becker, Johansson, Zec; Rosenboom, Remberg, Knudsen, Tolkin; Skrzybski; Bernhardsson, Machino

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