Fransa Ligue 1’de sezonun kaderini belirleyecek maçlardan biri sahne alıyor. Play-out heyecanında Metz ile Reims karşı karşıya geliyor. Alt ligden tekrar en üst seviyeye yükselmek isteyen Metz, evinde oynayacağı kritik mücadelede taraftar desteğini arkasına alarak avantaj elde etmek istiyor. Gözünü Ligue 1 biletine diken ev sahibi ekip, ilk maçta hata yapmadan rövanş öncesi elini güçlendirmeyi amaçlıyor. Diğer yanda ise Reims var. Sezon boyunca zorlansalar da Ligue 1’de kalma adına önemli fırsatlar yakaladılar. Bu maçta deplasmanda alınacak iyi bir sonuç, rövanş için büyük moral kaynağı olacak. Reims, iç sahadaki rövanş mücadelesine skor üstünlüğüyle gitmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Metz-Reims maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Metz-Reims maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1 play out ilk maçında Metz ile Reims karşı karşıya gelecek. Üst lige çıkma hayali kuran ve ilk maçını sahasında oynayacak Metz, mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Taraftarı önünde hata yapmak istmeyen ev sahibi takım, rövanş maçı öncesi skor üstünlüğünü almayı amaçlıyor. Kümede kalma mücadelesi veren Reims ise zorlu deplasmanda etkili bir oyun ortaya koymak istiyor. İki takımın da Ligue 1 yolculuğunu belirleyecek heyecan dolu karşılaşmada hangi ekibin kazanacağı merak ediliyor. Ayrıca, Metz-Reims maçı canlı yayın bilgileri de futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Metz-Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

METZ-REIMS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1 play out turunda oynanacak Metz-Reims maçı 21 Mayıs Çarşamba günü saat 21.00'de başlayacak.

METZ-REIMS MAÇI HANGİ KANALDA?

Saint-Symphorien Stadyumu'nda oynanacak Metz-Reims maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Metz: Sy, Kouao, Sane, Mboula, Udol, Deminguet, Toure, Diallo, Hein, Bokele, Sabaly

Reims: Diouf, Sekine, Kipre, Okumu, Jeng, Akieme, Ito, Patrick, Gbane, Edoa, Pefok

İKİ TAKIM ARASINDA 70. RANDEVU

Tarihleri boyunca 69 defa karşı karşıya gelen Metz ile Reims, Ligue 1 play out turunda 70. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 21 karşılaşmayı Metz kazanırken, 26 mücadeleyi de Reims üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 22 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

REIMS-METZ RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Fransa Ligue 1 play out turunda oynanacak Reims-Metz rövanş maçı 29 Mayıs Perşembe günü saat 21.30'da başlayacak.