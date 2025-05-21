Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Nassr sahasında Al Khaleej'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Nassr-Al Khaleej maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Nassr-Al Khaleej maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Nassr ile Al Khaleej karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Nassr-Al Khaleej maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL NASSR-AL KHALEEJ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Nassr-Al Khaleej maçı 21 Mayıs Çarşamba günü saat 19.10'da oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak

AL NASSR-AL KHALEEJ MAÇI CANLI İZLE