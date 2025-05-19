İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brighton sahasında Liverpool'u konuk edecek. İki takım da sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Brighton-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta maçında Brighton ile Liverpool kozlarını paylaşacak. İki takım da mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brighton-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRİGHTON-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brighton-Liverpool maçı 19 Mayıs Pazartesi günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BRİGHTON-LIVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Brighton: Verbruggen, Wieffer, van Hecke, Webster, Estupinan, Baleba, Ayari, Lamptey, Gruda, Minteh, Welbeck

Liverpool: Kelleher, Bradley, Quansah, van Dijk, Tsimikas, Endo, Mac Allister, Elliott, Gakpo, Salah, Jota

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