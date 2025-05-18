Kasımpaşa-RAMS Başakşehir maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında İstanbul’un iki güçlü temsilcisi, Kasımpaşa ve RAMS Başakşehir, kozlarını paylaşmak için sahaya çıkıyor. Avrupa kupaları için kıyasıya bir yarışın içinde yer alan Başakşehir, bu kritik deplasmanda hata yapma lüksüne sahip değil. Teknik Direktör Çağdaş Atan’ın sahaya süreceği ilk 11 şimdiden merak konusu olurken, turuncu-lacivertli ekip, bu zorlu mücadelede galibiyet arayacak. Diğer yanda Burak Yılmaz yönetimindeki Kasımpaşa, iç sahadaki güçlü performansını sürdürme peşinde. Taraftarı önünde sahaya çıkacak olan lacivert-beyazlılar, üç puan alarak sezonu üst sıralarda tamamlama hedefinde. Peki, Kasımpaşa-RAMS Başakşehir maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 18.05.2025- 12:10