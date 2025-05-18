İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Mallorca sahasında Getafe'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Mallorca - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

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İspanya La Liga'da 37. haftada Mallorca ile Getafe mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mallorca - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MALLORCA - GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mallorca - Getafe maçı 18 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

MALLORCA - GETAFE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Mallorca: Ramon; Valjent, Raillo, Copete; Morey, Sanchez, Costa, Darder, Mojica; Muriqi, Larin

Getafe: Simon; Vivian, Alvarez, Berchiche; Gorosabel, Jauregizar, Vesga, Gomez; Berenguer, Guruzeta; Sannadi

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